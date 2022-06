Casa com design de excelência

Uma casa moderna não pode ser só projectada, valorizando-se a componente estética. É, também, impreterível ter em consideração a sustentabilidade do projecto. Aqui na homify, já lhe escrevemos sobre vários projectos com ideias e estratégias inspiradoras no que toca a criar uma habitação sustentável. Todos os nossos projectos são desenvolvidos por profissionais da área.

A moradia que integra este livro de ideias foi projectada de forma a ser esteticamente apelativa e, ao mesmo tempo, eficiente. No projecto, pesaram vários aspectos energéticos com vista a uma construção ecológica e altamente eficiente. A casa dispõe de bombas de ar, água e calor modernas com ventilação integrada e piso radiante que mantém uma temperatura agradável no interior.

Descubra mais no seguimento do artigo.