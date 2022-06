6 terraços para saborear o verão

Terraço numa moradia ou num apartamento, qualquer cenário é possível. Neste caso este sublime terraço encontra-se no alto de um prédio, no qual os moradores podem desfrutar de uma vista única sobre toda a cidade. As cores e os materiais utilizados harmonizam-se numa conjugação feliz e alegre! Parede azul da cor do céu em dias solarengos, vidro fumado que deixa transparência, mas também privacidade, e o verde das plantas, que traz o lado natural. Destaca-se a parede vegetal, repleta de diferentes plantas, esse volume quebra o lado mais bruto do cimento da cidade.

Aqui nem mesa, cadeiras ou pia faltaram para desfrutar em cheio das refeições de verão. Mas há um detalhe que não se vê nesta imagem, que merece ser descoberto no resto do projeto, uma fantástica piscina em tons de azul, para refrescar e relaxar em grande!!