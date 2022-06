Um mini apartamento que o deixará de boca aberta

A sala do estúdio caracteriza-se pelo seu estilo ecléctico cheio de contrastes. O preto é rematado pelo branco. Os tons sóbrios são interrompidos pelos vibrantes. Os móveis modernos encontram-se com o veludo do sofá, o espelho veneziano e uma mesa de apoio clássica. É uma decoração bem conseguida que nos dá conta de uma moradora com gosto pela arte e pelas coisas de qualidade. As duas grandes janelas deixam a natureza entrar no espaço a par com um bom caudal de luz natural.