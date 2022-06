10 ideias com pedra que tornam a sua casa moderna!

A primeira divisão que vamos visitar é a casa de banho. Geralmente, é a divisão mais pequena de toda a casa, mas, se pensarmos bem, é dos locais da casa onde mais vamos durante o dia, inevitavelmente. Tomamos banho, fazemos a nossa higiene pessoal – que incluí muito mais coisas do que lavar os dentes –, no caso das mulheres, maquilham-se, e por vezes até nos vestimos lá… Se é uma divisão que usamos tanto porque é que a menosprezamos tantas vezes, nem nos preocupando com a sua decoração? Nunca é demais relembrar que esta é uma divisão essencial para a nossa casa e, por isso mesmo, deve estar cuidadosamente decorada, para que a higiene, limpeza, conforto e o bom gosto contribuíam em harmonia para que nos sintamos bem diariamente a utilizar esta divisão.

Na primeira fotografia que lhe mostramos de uma casa de banho, mostramos este fantástico projecto em que a parede principal está revestida de vários pedaços de pedra de tom castanho acinzentado. O espelho, na parede do lado oposto, ajuda a duplicar este efeito, reflectindo-o. É uma casa de banho cheia de luz – podemos ver a natureza lá fora – e o revestimento em pedra equilibra esta ligação com o exterior. Por outro lado, é um material muito bom para uma zona de banho, por ser 100% resistente à água. O tapate azul comprido e fofinho combina muito bem com a cor e textura da parede. Mistura muito interessante e bem conseguida!