Dicas para manter a sua casa SEMPRE arrumada!

Comecemos então pela regra número um da arrumação e que tem simplesmente que ver com a planificação, como vê ainda nem sequer estamos a falar de arrumação propriamente dita. Se partilhou casa com colegas ou amigos, lembrar-se-á certamente do quão preciosos eram estes planos que diziam que no dia tal, a pessoa x teria de limpar e arrumar determinada parte da casa, lembra-se? Ora bem, não queremos ir tão longe, os tempos de partilhar casa foram certamente uma boa experiência mas agora os tempos são outros… Assim sendo e já que o recordámos das famosas listinhas, temos que lhe dizer que um plano diário, ou semanal se preferir pode ajudar em muito a manutenção da sua casa. Quando implementar esta regra, siga-a sempre à risca, porque eventualmente vai surgir um momento em que já tem tudo tão esquematizado e como sendo parte dos seus hábitos, que sem pensar muito sobre o assunto as coisas rapidamente tomam o seu rumo no que a arrumação diz respeito.