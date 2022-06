10 halls de entrada brilhantes para não ficar à porta de casa!!

Se a sua entrada der de caras com as escadas da vossa casa, pode tornar este cenário bem mais bonito do que pensa. É preciso perceber que escadas são fantásticas e criam uma estilo ímpar dentro de uma casa, seja para aproveitar o espaço debaixo para criar novas arrumações ou então criar um espaço natural, com um pequeno jardim. Aqui optaram por colocar pequenas pedras brancas e uns troncos de umas árvores, e a verdade é que esta entrada ganhou em tudo personalidade.