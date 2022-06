Top 5 e as remodelações de sucesso

Damos-lhe a conhecer um projecto muito especial. Trata-se da recuperação do antigo colégio de Aldeia da Ponte, no concelho de Sabugal, como vai poder ver não é um colégio qualquer. Foi mandado construir pelo Padre Francisco Maria Rodrigues d'Oliveira Grainha no ano de 1891, como poderá deduzir é um edifício como uma forte carga histórica e patrimonial para esta aldeia. De arquitectura religiosa oitocentista, o colégio apresenta-se em muito mau estado de conservação.

Recentemente classificado como imóvel de interesse municipal com o propósito de contribuir para a valorização do conjunto como um todo e evitar que a imagem original do mesmo desapareça com o tempo ou seja adulterada de forma irremediável. O processo de recuperação constitui um momento de sistematização de informação sobre o edifício e o seu passado, passível de apoiar a tomada de decisão no que respeita à realização de futuras intervenções. Foi este o desafio que teve pela frente DAVID BILO – ARQUITECTO, com sede em Coimbra, que procurou usar o passado como um recurso para o processo criativo não esquecendo o momento actual, criando um espaço com grande significado para a população da povoação rural de Aldeia da Ponte. Curioso, conheça o projecto, o antes e depois abaixo.