Mesas de jantar há para todos os gostos!

Um dos momentos mais importantes numa família é a refeição. A verdade é que é a essa hora que toda a família se reúne e partilha as novidades do dia e conta o que fará no dia seguinte. E se este momento é assim tão importante, deve haver especial atenção e cuidado a decorar e escolher os móveis da nossa zona de refeições, nomeadamente a mesa de jantar e as cadeiras. Se pertencer a uma família grande, então precisará de uma mesa maior, para que não fiquem uns na mesa e outros no sofá. Caso seja estudante ou viva apenas com o seu companheiro ou companheira, por exemplo, pode sempre por uma mesa mais pequena, até redonda se desejar, porque lhe ocupará muito menos espaço e servirá para o mesmo efeito.

Hoje a homify vai mostrar-lhe 10 meses de jantar para todos os gostos e necessidades. Das maiores às mais pequenas, das rectangulares às redondas. Não só lhe iremos mostrar as mesas de jantar, como também sugerir quais cadeiras deve conjugar com a mesa que escolher, que, ao contrário do que pensa, não é uma decisão assim tão fácil! Continue a ler e perceberá!