6 quartos especiais. 6 estilos diferentes

E para terminar, um estilo mais minimalista que a maioria de vocês sucumba… !

Neste quarto, temos um espaço despojado de itens desnecessários ou demasiados imponentes. a simplicidade rege. Uma cama que é no fim de contas um sommier, as mesas de cabeceira são duas peças distintas e singulares. A cor clara domina, entre a parede pintada num azul suave e os lençóis brancos com algumas formas geométricas adornam o quarto. A respetiva cor desta formas acaba por dinamizar este quarto. O toque de design advém do candeeiro, com um ar muito futurista, um contraste interessante, entre a parede e o objeto.