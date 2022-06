7 fantásticas churrasqueiras caseiras

Chegamos agora ao tipo de churrasqueira que vai agradar aos mais verdes: um modelo eco-friendly que o ajudará a não poluir o meio ambiente! Esqueça as grandes fumaradas libertadas pelo consumo do carvão ou da lenha e desfrute de um excelente churrasco com esta opção! Graças aos seu design interior inovador, há uma manutenção constante da temperatura durante a sua utilização. O facto de funcionar com pellets, faz com que não necessite de corrente eléctrica para trabalhar – pelo que pode transportá-lo para qualquer sítio. Em relação ao seu consumo, é super económico pois com apenas 2kg de pellets funciona durante 4h! Além de tudo isto, do ponto de vista do meio ambiente, é uma churrasqueira que não liberta fumos indesejáveis e que produz resíduos 100% orgânicos.