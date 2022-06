Uma casa de luxo no cimo da encosta

No cimo do promontório, onde o azul do mar parece fundir-se com o azul do céu, repousa muito elegantemente esta moradia. De uma forma geral, o edifício parece estar a flutuar já que o piso superior branco e muito sólido repousa sobre a frágil aparência do vidro.

A partir de certas perspectivas, é incrível a forma como o edifício parece estar localizado à beira de um precipício. Assim, este aparenta que para além de levitar, quase consegue tocar o céu.