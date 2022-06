Moderna e versátil: uma habitação que podia ser sua

Era uma habitação integrada num conjunto habitacional da década de 90, um momento de construção desenfreada. Talvez por isso a organização da habitação fosse atípica em que a zona íntima se voltava para a agitada marginal e as zonas colectivas usufruíam de um calmo logradouro. A vivência nesta casa tornou-se uma experiência bastante escura e foi fundamental inverter esta situação. Assim os Arquitectos da MEROOFICINA transformaram o espaço com uma nova materialidade e orientação de forma a trazer alguma claridade e potenciar a relação do espaço interior da casa com a praia para a qual se volta.

Estamos perante uma habitação perto da praia, um privilégio e os interior são muito modernos e agora bem luminosos, conheça cada detalhe deste espaço com uma nova cara abaixo.