Reabilitação encantadora!

Mostramos-lhe a reabilitação de uma casa localizada no centro da cidade do Porto, com cave, 2 pisos, sótão e um pequeno logradouro. Graças ao trabalho do gabinete de Vila do Conde A2OFFICE a casa ganhou um ar renovado e interiores muito modernos: nos pisos inferiores foi criada uma zona social interligada em open space, potenciando desta forma a interacção entre os espaços e a disseminação de luz natural. No piso superior, implantaram-se 2 quartos suites. Todos os pisos são ligados por uma escada nova, que conecta os espaços, desde a porta da entrada até ao sótão.

Ano: 2014 – 2016

Arquitectura: Alberto Dias Ribeiro

Colaboração (Estudo Prévio): Ana Fareleira

Gestão de Processo: AZU – Mediação Imobiliária

Obra: José Sousa Construções, Lda

Fotografia: © AL.MA Fotografia