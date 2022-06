Uma casa bonita e contemporânea

Ao sairmos do desnível da sala, deparamo-nos com o vestíbulo marcado pela escada de mogno com guardas em vidro temperado e corrimão em aço inoxidável. A escada é, certamente, um dos grandes elementos de modernidade desta casa. Ao fundo, observamos uma ampla área comum que comunica com o jardim por via de uma grande porta de vidro deslizante que se prolonga do piso até ao tecto.