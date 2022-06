Exemplos soltos de decoração para o seu jardim

Este é sem dúvida o exemplo mais cativante e fora da caixa do nosso artigo. Não é mais do que um suporte para mangueira, contudo pelo seu design torna-se quase numa peça de arte funcional – vamos chamar-lhe assim – e ainda que seja mais um detalhe decorativo do que propriamente um objecto de decoração, não passará despercebido aos olhos de ninguém. Se dúvida super original, se se cruzar com um destes, não hesite em comprar, acredite que fará o maior sucesso no seu jardim.