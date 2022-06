7 truques para fazer um espaço pequeno parecer maior

As cidades estão superpovoadas e os espaços para habitação escasseiam. Os preços aumentam e aquilo que antes se pagava por um apartamento grande paga-se agora por um estúdio ou por um T1. As famílias têm-se vindo a adaptar a esta nova realidade. Não é por acaso que agora se vêem cada vez mais casas com plano aberto – cozinha e salas dentro do mesmo espaço -, uma predilecção pela decoração escandinava – com cores claras e uma estética simples – e um aproveitamento de espaços na vertical – veja-se o caso dos lofts. Hoje em dia, viver numa grande cidade significa adaptarmo-nos a determinadas circunstâncias e, quer queiramos quer não, é isso que fazemos. Mas, não desanime. Viver num apartamento pequeno não significa viver com menos conforto. Com boas estratégias de decoração e um racional aproveitamento do espaço, podem-se criar áreas extremamente cómodas e convidativas.

O nosso livro de ideias de hoje vem a propósito disto. Deixamos-lhe sete sugestões para tirar melhor partido de uma área exígua. Veja quais são.