9 zonas de exterior sensacionais: transforme a sua também!

Seleccionámos algumas ideias para jardim especialmente a pensar em si. Este ano está a passar a correr e, à semelhança de todos os outros, os dias frescos depressa dão lugar aos mais quentes e soalheiros. As manhãs estão mais quentes e as noites mais amenas. Esquecemo-nos do frio do Inverno, vemos a natureza a florescer à nossa volta e sentimos necessidade de nos aproximarmos dela. Queremos sair de casa para sentir os aromas primaveris e estivais e para, finalmente, ganharmos aquela cor saudável. Se temos um jardim em casa, ou até um terraço, um pátio ou uma boa varanda, conseguimos ir satisfazendo esse desejo nos nossos tempos livres. No entanto, só é agradável se a área estiver confortável.

O livro de ideias de hoje reúne nove zonas de exterior distintas. Veja-as com atenção e inspire-se para decorar a sua.