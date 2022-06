Barbosa & Guimarães Arquitectos

Este projecto de reabilitação foi encomendado por José Prata e data de 2007. Com uma localização geográfica privilegiada sobre o Atlântico e em pleno gaveto da Rua Pero da Covilhã com a famosa Avenida Montevideu na Foz do Porto, esta moradia unifamiliar destaca-se da envolvente pela sua arquitectura contemporânea e pela clara influência da escola modernista do início do século XX.