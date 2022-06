De garagem em desuso a sala rústica

Quando olha para a sua garagem, ela parece-lhe um espaço mal aproveitado? Em alguns casos, as pessoas estacionam o carro na entrada ou na rua e a garagem é apenas usada para arrumar aquilo que a família já não usa. Porém, as garagens são espaços amplos que, quando bem aproveitados, podem trazer uma mais-valia à casa. Propomos-lhe, então, a pôr mãos à obra e a converter esse espaço em desuso. Pode usá-lo para construir um bar onde passar noites animadas com os amigos, para criar uma zona de jogos com uma mesa de bilhar ou de ping-pong ou para criar uma sala extra em casa ou até um quarto de hóspedes.

Para que comece a recolher ideias e a sentir-se inspirado, mostramos-lhe a sensacional transformação de uma garagem pelas mãos do grupo Roimo Integral. A garagem deu lugar a uma sala e cozinha ligadas num plano aberto. Parece-lhe uma boa ideia? Então, venha ver como ficou.