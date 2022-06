Deslumbrantes salas de estar no jardim

Através desta imagem queremos vos mostrar que é perfeitamente possível, tal como sucede com a sala de estar do interior, apetrechar e decorar a sala do jardim. Com peças giras, brilhantes e divertidas, como neste caso, onde apostaram em tapetes coloridos de cor vibrante, ou ainda em almofadas de riscas azuis que se cruzam com a cor do mar.