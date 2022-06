Simples por fora, impactante por dentro

A fachada da casa caracteriza-se pelas suas linhas limpas e simples e por uma paleta de cores naturais. Com um desenho clássico e moderno, as cores da fachada relacionam-se com a paisagem que rodeia a construção.

A casa tem dois pisos. No superior, encontramos um grande terraço que avança até ao jardim. Sob ele, uma pequena galeria resguarda a entrada principal.

Uma das vantagens de construir uma moradia com dois andares é que, desta forma, se liberta espaço no solo, aproveitando-se ao máximo o terreno e, subsequentemente, a área ao ar livre. Esta opção traduz-se na existência de uma ampla zona verde com um jardim que surge enquanto generoso espaço de recreação.