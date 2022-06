A casa de madeira com cores perfeitas

Hoje, na homify, viajamos para a historicamente rica cidade de Berlim, na Alemanha, para conhecer uma casa única que se destaca do vernáculo da arquitectura envolvente. Tradicionalmente, na Alemanha, as casas são construídas com telhados de duas águas com uma inclinação acentuada, têm pequenas janelas e um acabamento em estuque. A Jacob House, como é conhecida pelo gabinete Innenarchitektur, é sensacional.

A estrutura exterior surge de uma combinação de texturas e de tons, com uma moldura de madeira simples e vidros amplos. A casa dialoga com a paisagem que a rodeia e mescla-se subtilmente com ela. No interior, encontramos um layout em plano aberto, uma decoração que se caracteriza pelo indiscutível bom gosto e com tudo aquilo que uma família do século XXI procura.

Esta moradia transmite uma sensação de originalidade e vanguardismo dentro da estética tradicional que prevalece neste quarteirão, aumentando o seu estilo e sofisticação. Se ficou curioso e quer fazer uma visita virtual pela Jacob House e ver o que desenvolveu a arquitecta Susanne Kaiser da Innenarchitektur, veja as imagens que se seguem.