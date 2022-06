Reabilitação de casa campestre impressionante

Apresentamos-lhe um projecto de reabilitação em Macieira de Cambra, sabe onde é?! Fica em Vale Cambra, no interior do distrito de Aveiro, sendo uma zona rural. Vai conhecer uma habitação rústica que foi modernizada mantendo alguns aspectos rústicos, sobretudo na fachada. Este processo não esqueceu a envolvente e procurou estabelecer uma relação com o exterior.

O projecto é da co-autoria do gabinete AR STUDIO ARCHITECTS e Daniel Antunes, de S. João da Madeira que converteram esta casa antiga e em degradação numa agradável moradia moderna.