Um Oasis em Ibiza

Estilo é o que define este espaço e sobretudo a mesa. Uma mesa maciça, super original preta, com uma forma tosca. Também as cadeiras são originais, em preto. Aqui há espaço para um grande grupo de pessoas. Outro elemento decorativo que compõe este espaço e lhe dá um aspecto jovem são as letras na parede. Com letras as possibilidades decorativas são muitas, veja aqui outras…