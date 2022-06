7 quartos de ambiente zen!

Para ter uma atmosfera pacífica e digna de bem-estar, é procurar a decoração e o layout certo. Nem que seja trocar e pôr n vezes o móvel aqui e acolá. Até ter a certeza, que aquela posição é a mais certa. É preciso testar e experimentar, e claro que nada é definitivo, quando se fartar tem sempre a solução de mudar novamente.

Neste quarto com ambiente zen gostamos do candeeiro, uma esfera com vários elementos brancos salientes, como se remetesse para um mundo branco e de paz. Adoramos o detalhe tão subtil da folha verde no vaso transparente ou ainda o papel de parede na cabeceira da cama. Um quarto cheio de detalhes singelos, discretos que harmonizam a atmosfera de forma perfeita!