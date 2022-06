Uma casinha inspiradora!

Estamos perante uma fachada extraordinariamente simples e limpa, moderna e minimalista. No entanto os telhados escuros e inclinados e o esquema cromático em branco e negro dão um tom de dão-lhe um tom campestre que liga perfeitamente com a paisagem envolvente.

Passando as evidências exteriores, esta é no entanto uma casa muito inteligente, planeada com recurso às mais modernas tecnologias. Esta é uma casa com ITE, ou seja com isolamento térmico pelo exterior, e cumpre com todos os requisitos para ser considerada BBC (Bâtiment Basse Consommation), Construção de Baixo Consumo Energético.

Isto na prática significa que cumpre apertados requisitos da legislação francesa, e tendo em conta a sua localização em Sarzeau, tem um consumo de apenas 40 kWh/m²! Impressionante, não?

Em termos de distribuição das áreas de habitação, a casa é térrea, mas os seus telhados de grande inclinação formam um loft perfeito, onde estão situados os quartos.