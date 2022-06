Como dar um novo aspecto à casa-de-banho rapidamente

Uma coisa que dá um efeito diferente à casa de banho é personalizar a área do chuveiro. Se a sua casa de banho é simples e não tem cabine de duche, procure cortinas com estampados diferentes e que combinem com as cores básicas do ambiente.

Hoje em dia, para quem tem poucos recursos e não pode mandar instalar uma cabine de vidro por qualquer motivo, há uma grande variedade de estampados originais e bonitos que ficam perfeitos em casas de banho menos sofisticadas. Outra possibilidade, agora para quem tem recursos, é colocar uma superfície de vidro temperado que, para além de bonito, é leve e eficiente na vedação da água.

Se desejar trazer ao ambiente um pouco mais de personalidade, mande colocar azulejos estampados apenas na área do chuveiro. No projecto de Emmilia Cardoso Designers Associados, a casa de banho moderna combina paredes brancas e laranja com azulejaria com um padrão geométrico no interior do duche. O efeito é elegante, de uma forma despojada. É verdade, no entanto, que instalar uma cabine ou trocar os azulejos exige um maior gasto, embora a execução seja rápida.