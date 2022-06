Antes e depois: um restauro que transformou um espaço rural

Acreditamos que o futuro da arquitectura passa também pela restauração uma temática cuja relevância tem vindo a aumentar consideravelmente nos últimos anos. Todos sabemos a importância da área da conservação e do restauro para a preservação do património histórico no entanto esta pode também ser muito útil para todos os que desejem ver a sua habitação renovada.

O projecto que lhe vamos dar a conhecer hoje era um edifício que não possuía propriamente um valor patrimonial no entanto os donos queriam reformulá-lo, dar-lhe uma nova vida e torná-lo habitável. A obra de reabilitação foi da autoria dos profissionais Decorando – Inner Spaces que actuam no âmbito de intervenções interiores, em restauros completos de edificações e espaços comerciais.

O resultado depois da obra de remodelação é realmente espantoso. Veja as imagens do antes e depois e tente descubrir as diferenças!