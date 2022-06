Varandas que ficam na memória da gente

No caso da sua varanda ser fechada assim como neste exemplo, ou em marquise, poderá também ornamentá-la da melhor maneira. De facto, não tem a liberdade e aquele contacto direto com a natureza, mas pode com toda a delicadeza desfrutar deste maravilhoso lugar.

Não faça de todo deste espaço, o lugar das arrumações, onde acumulam tudo e mais alguma coisa, acaba por criar uma vista feia do lado de fora e não torna a casa atrativa. Existem outras soluções para arrumar, e de certeza que grande parte da tralha que por aí terá, não será minimamente útil, por isso não tenha receio em deitar fora (vez este artigo sobre limpeza para o motivar).

Nesta imagem, vemos uma varanda clean, organizada, branca, brilhante e cheia de pinta. Uma simples cadeira de ferro, com uma manta de pelo, ao lado uma pequena mesa de apoio redonda, no fundo uns vasos com plantas verdes, umas prateleiras decorativas e também pontos de luz (candeeiros e velas). E pronto, aqui está um lugar perfeito para o relaxe e a leitura.