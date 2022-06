Incrível casa de madeira ecológica

A zona social da residência surpreende pela sua espacialidade fluída e pela integração com o espaço exterior. Os espaços de convivência, sala de estar, sala de jantar e cozinha, estão todos integrados e formam um plano integrado que se abre inteiramente para a paisagem natural circundante. No interior da casa predominam as cores neutras, com destaque para o piso de madeira, que dialoga com as esquadrias de madeira e realça a sensação de aconchego, e para as peças de madeira da estrutura da cobertura, pintadas de branco. A lareira a lenha é o elemento que traz identidade e unidade ao núcleo social, um volume rectangular rodeado de bancadas, que aquece todo o interior e oferece um charme especial e um toque rústico ao ambiente.