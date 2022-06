Salas de jantar modernas. O que é essencial?

Em qualquer casa, a sala de jantar é uma zona de reunião que se pode decorar e distribuir de mil e uma formas: uma sala própria, um espaço integrado na sala de estar ou na cozinha, com uma mesa grande ou, pelo contrário, pequena. O importante é que o lugar onde fazemos as nossa refeições seja também o ambiente onde compartilhamos agradáveis momentos com familiares e amigos. Seja como for a sala de jantar, o importante é que esse espaço nos faça sentir confortáveis.

Se lhe quiser dar um toque de estilo, não perca os conselhos que aqui lhe vamos deixar e que o ajudarão a transformar a sua sala de jantar.