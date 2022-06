A sensacional transformação de um apartamento antiquado

Luminosa e simpática, a cozinha brilha depois da renovação. Os móveis antigos foram substituídos por móveis novos com superfícies lisas acabadas em metacrilato e totalmente brancas, tal como as paredes que lhes servem como pano de fundo. Uma cor clara é, como comprovamos mais uma vez, a melhor forma de valorizar um espaço pequeno. O piso foi também substituído por outro em madeira, mas com uma cor mais leve que faz o ambiente parecer mais espaçoso e confortável. Para o frigorífico, construiu-se uma caixa em betão pelo que ele surge embutido e alinhado com a estrutura da casa. Repare como se eliminou o tecto falso, tendo a casa ganhado um mezanino.