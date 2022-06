O luxo de viver no Algarve

A habitação é moderna e vive muito da relação com o exterior. É um edifício com volumes que se estendem, beneficiando ao máximo deste espaço e fazendo com que todas as divisões tenham fantásticas vistas e recebam muita luz solar. Este é o principal elemento definidor dos espaços interiores e do ambiente que se vive nesta habitação.

O exterior é deslumbrante com uma fantástica piscina e belos elementos de água. No jardim as plantas lembram um ambiente quase tropical. Incluindo uma zona pavimentada com um espaço lounge, que inclui mobiliário para descansar como máximo conforto. No caso de estar demasiado sol existem ainda modernos guarda-sóis brancos.