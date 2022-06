Transformação total de casa de banho e cozinha

Também a casa de banho ganhou uma nova cara! Uma grande mudança… Surpreendido?! As paredes de azulejo tradicional foram substituídas por bonitos azulejos com um tom dourado, dando um toque especial ao espaço. A louça antiga foi substituída por louça moderna e prática, com um desenho muito elegante. Foram adicionados alguns armários com espaço para arrumações na casa de banho. As casas de banho modernas são também mais organizadas. A louça moderna de casa de banho é elegante e cada vez mais original explorando diversas formas. Conheça outras casas de banho modernas aqui.