Ideias giras para decorar casas de banho

Alguém disse que as plantas não poderiam decorar o espaço da casa de banho, hum?! É que se for o caso, nós viemos dizer o contrário, temos prova e tudo!! Este exemplo português demonstra e muito bem, que a simplicidade de uma planta enche as medidas a qualquer espaço. Um bambu em cada ponta do lavatório tornam esta atmosfera bem zen.

O detalhe do chão e das toalhas verdes são o remate final, uma cor pouco arriscada na decoração, mas feito com cuidado e numa conjugação feliz… não poderíamos ficar mais satisfeitos!