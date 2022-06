Casa rústica e moderna numa só

Hoje viajamos até uma zona muito especial, na região norte de Portugal: Viana do Castelo. Uma cidade no litoral português, com muita tradição, uma relação privilegiada com o mar e lugares únicos.

Vamos mostrar-lhe uma moradia que ocupa uma antiga construção de pedra, tendo por isso uma fachada bem rústica mas uma atmosfera muito moderna e jovem no interior. É a casa das Nogueiras, projectada pelo jovem gabinete de arquitectura par-do. Uma moradia muito versátil onde o destaque vai para o modo como as diferentes divisões se integram no volume de pedra e entre si.