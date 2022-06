8 ideias para transformar uma cobertura num terraço

Uma forma de decorar a cobertura é aproveitar para lá colocar uma espécie de sala de estar ao ar livre. Aqui, pode reunir-se com os seus amigos e família e, se for o caso, proporcionar às crianças agradáveis momentos de brincadeira. Faça deste um espaço confortável com móveis que se coadunem com o estilo do ambiente. Opte por peças com materiais resistentes que tolerem condições climáticas adversas e torne-as mais confortáveis com almofadas e mantas, de preferência impermeáveis. Não se esqueça da iluminação. Quando a noite cai, convém que o ambiente esteja bem iluminado para se manter funcional.