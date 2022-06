6 Formas simples de ajudar o planeta

Uma casa surpreendente de tão bela que é. O projeto, do Metro Cúbico Digital, que aqui lhe trazemos, não é mais do que um protótipo de uma casa do futuro. O trabalho desenvolvido por estes portugueses é para pôr em prática no Reino Unido.

Praticamente todas as áreas são revestidas em madeira, tornando o espaço ainda mais sustentável. As grandes janelas permitem recolher a luz natural, desviando a atenção de qualquer iluminação artificial durante as horas do dia.