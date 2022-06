8 Salas de estar minimalistas para suspirar

A sala de estar como lugar predileto de casa, merece sempre a nossa atenção. Pode as ver nos seus mais variados estilos e cores, todas terão as suas características, mas também as suas histórias por contar… Hoje contamos a história de oito salas de estar, tão felizes e tão brilhantes, que fizeram questão de se distinguirem e de aparecerem na homify!! Malandrecas ou não, vamos aproveitar este embalo para as descobrir e quiçá sonhar e projetar com a nossa futura sala.

Elas são todas minimalistas, mas atenção não são de todo simplistas, apenas querem ser revestidas do essencial. São arejadas e luminosas, e sabemos que elas irão chamar a vossa atenção.

A história começa agora…