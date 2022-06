O ABC das televisões nos quartos

O quarto é, por eleição, o espaço da casa onde recuperamos as energias para um novo dia. A sua função baseia-se precisamente no descanso – daí que, para que haja a concepção de quarto , seja sempre necessário ter uma cama. É o elemento essencial nesta divisão e é impossível dissociarmos ambos os conceitos. No entanto, outro elemento tem tomado conta dos nossos quartos e sem qual já muita gente não consegue viver: a televisão.

Não há muito tempo, a televisão era um aparelho considerado de luxo, pois nem toda a gente tinha capacidade financeira para o ter. Era portanto algo que dava algum estatuto a uma família e ao redor da qual amigos e vizinhos se juntavam para ver a primeira telenovela vinda de terras de Vera Cruz ou para assistir a algum outro programa de entretenimento. Mas a verdade é que a televisão, ao longo dos tempos, foi-se tornando num objecto cada vez mais usual e comum em qualquer casa, passando de repente a ser de tal forma uma necessidade a um preço tão acessível que invadiu os nossos lares aos pares ou aos trios! É normal chegarmos a casa de alguém e essa pessoa ter uma televisão na sala, outra na cozinha e talvez uma só para os miúdos ou no quarto dos adultos. Assim sendo, o nosso propósito hoje é mostrar-lhe 6 diferentes maneira de instalar a televisão no seu quarto, de maneira a poder tirar o máximo de partido desta! Seis hipóteses para seis tipos de leitores distintos, que com certeza encontrarão uma resposta para acabar com as suas dúvidas e desfrutar deste elemento de forma tranquila no seu quarto!