TUDO o que a água pode fazer pela sua casa

Um jardim com água é ainda mais bonito. Se optar por uma lagoa, ficará visualmente mais belo, porque faz um apelo imperdível aos diferentes sentidos. A cor, o cheiro, o barulho e o toque… Construir uma lagoa no jardim é um processo simples. O primeiro passo é definir o local. Pode pedir ajuda a um arquiteto paisagista ou, então, pode construir com as suas mãos, pedindo ajuda a familiares e amigos.

Depois de construído, o lago do seu jardim pode ficar ainda mais bonito se juntar plantas e peixes adequados às condições climatéricas da região onde vive. Um lago é o elemento decorativo. A localização depende do tamanho do lago e da visibilidade que quer dar ao mesmo. Acompanhe-nos ao longo de seis imagens. As ideias vão começar a surgir!