Casa moderna com um interior muito confortável

Seguimos para as áreas mais acolhedoras da casa. Nesta sala familiar, o casual encontra-se com a elegância. A mesa de centro é, claramente, a protagonista do espaço com a sua delicada textura de madeira natural junto a peças planas de granito cinza sustentadas por uma estrutura metálica simples e moderna. Um sofá, uma cadeira em madeira e uma otomana em couro capitonado junto a um sofá moderno e confortável. Cada peça, dentro do seu estilo, funciona harmoniosamente em conjunto.