Criatividade no Quarto de Criança

Todos nós já fomos crianças um dia e sabemos como a pequenina cabeça delas funciona. Já sonhámos em ser bombeiros, domadores de leões, exploradores do mundo, médicos, etc. e tudo o que mais queríamos era um espaço que reflecte-se as nossas aspirações. Então nada é mais prazeroso que desenhar um espaço para que os nossos pequenos rebentos possam sonhar.

No meio de toda esta agitação é importante não descuidar de alguns aspectos importantes como a funcionalidade do espaço concebido, este deve reflectir a criança para quem o quarto está a ser desenhado, pois é para ela e será aqui que esta passará grande parte do seu tempo sem prejudicar a organização do espaço. Para tal iremos desvendar-lhe alguns truques para que se mantenha fiel à imaginação do protagonista sem descuidar das suas necessidades.

Vamos então relembrar alguns dos nossos próprios sonhos de criança e projectar o melhor para as nossas crianças!