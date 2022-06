Estantes para Sala, 10 modelos distintos

É mundialmente sabido que a cultura mediterrânea se preza pelo sabor, cores calmas e temperatura amenas. Não só se reflecte na gastronomia e no estilo de vida mas também no mobiliário, assim este possui cores amenas com o castanho, creme e branco. O caso que hoje lhe trazemos presa por esses ideais, formalmente apresenta-se com linhas direitas e serenas, intercalada com um toque de emoção. A estante que lhe apresentamos torna-se por si só um elemento decorativo na sua sala. Perfeito para juntar os amigos num final de tarde e celebrar a vida.