Aumente EXPONÊNCIALMENTE a sua cozinha pequena

Ao gosto industrial que surge este belo apartamento. O betão, normalmente associado a frieza, garante, e neste caso dada a beleza com que foi distribuída a decoração, conforto e beleza. Não é para todos, certamente, esta escolha, mas não deixa de ser curiosa.

Entre o betão, destacam-se as cadeiras e mesa brancas. As cores claras estão associadas a amplitude. Pormenores que fazem toda a diferença, à semelhança do quadro decorativos e dos candeeiros que caem do teto para iluminar a zona de refeições.