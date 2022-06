6 conselhos para criar uma fachada inovadora

Os olhares indiscretos e as pessoas que não respeitam a privacidade dos demais podem levar-nos a procurar uma casa com uma fachada muito mais hermética. Ter uma casa bem vedada não é sinónimo de ausência visual pois existe uma ampla variedade de materiais que mesclam a solidez com a graciosidade visual. Repare na fachada da imagem - uma proposta da AreA7 – com um robusto portão negro e muros de pedra que resguardam a casa como uma muralha guarda um castelo.