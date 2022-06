Projectos arquitectónicos de que vai gostar

Apesar da perspectiva enviesada, escolhemos este projecto arquitectónico para lhe mostrarmos algo diferente do que temos estado a ver até agora. Uma casa que junta o mais moderno ao mais antigo. As janelas grandes conjugadas com a madeira e protegidas pelo telhado fazem desta casa um exemplo que em tudo nos agrada. O exterior está também primorosamente pensado e resulta a cem por cento com a fila de plantas e a escultura em pedra que vemos na fotografia. Provavelmente o exemplo mais moderno deste artigo que tem contudo, um cheirinho a clássico.