Uma casa de pedra nos Pirinéus

No andar de cima, encontramos um dos quartos. Este é de design minimalista e as grandes vigas de madeira restaurada convivem no espaço, numa procura incessante por um aspecto industrial, fazendo com que cada elemento tenha na realidade a importância e o destaque que merece.

O branco é a cor predominante em todos os espaços interiores. Visível em todos os elementos construtivos (escadas, pavimento, tectos) e ainda em mobiliário.