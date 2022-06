Mansão de 1100 m2 tem decoração de arrepiar

Um largo espaço exterior de entretenimento surge um pouco separado da casa principal, criando uma zona ampla para que os moradores passem tempo na piscina e desfrutem de festas com os amigos e a família.

O uso do aço, do vidro e do cimento está incorporado, em todas as zonas, tanto no exterior, como no interior. As luzes diagonais criam um ambiente moderno e futurista, complementando juntamente com o mobiliário moderno a decoração do espaço.

Os arquitectos responsáveis jogaram com formas e ângulos, como é visível nos tectos que cobrem esta zona e nas paredes e pilares circundantes. As cores neutras e fortes como o carvão, cinza e bege são utilizadas ao longo de todo o projecto. Mesmo o lago de peixes Koi é dinâmico, elegante e eclético.

Este espaço mostra como os arquitectos conseguiram um resultado moderno e contemporâneo, sem comprometer os aspectos de conforto para a família. Um precioso jardim complementa a estrutura inovadora com que se encerra de forma perfeita o conceito da casa.