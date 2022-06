Casas de banho com chuveiros de sonho

E se durante o aproveitamento de um loft, ficasse assim com uma casa de banho. Privacidade, certamente é pouca, mas vale bem a pena correr esse desafio, só para ficar com uma casa de banho assim. A familiaridade não tem vergonha, por isso encarne, em sua casa, os projetos que mais gosta.

Apenas uma pequena semparação, com moldura em ferro e com vidro separam o quarto da zona de duche. Lado a lado convivem os estilos vintage e industrial, através do qual é possível apreciar as canalizações. Projetos, no mínimo diferentes, que podem deixar qualquer espaço na boca do mundo.